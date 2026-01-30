Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск в час испытаний

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Сегодня провёл еженедельную планёрку с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Основной фокус - оперативное устранение подтоплений и ключевые проблемы городского хозяйства. Все обращения жителей по дворовым территориям и топам переданы исполнителям с приоритетным контролем сроков.

Подтопления: реальность и меры
 Мартовские осадки привели к высокому уровню подтоплений, но одномоментно ликвидировать всё невозможно. В городе работает 20 единиц техники по откачке талых вод. Одна единица техники позволяет за сутки локализовать порядка 10 крупных подтоплений. С пятницы специалистами муниципального центра управления через систему «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 1 500 обращений - каждый взят в работу. И муниципальное предприятие «Горвик» и управляющие компании работают без выходных, с продленным рабочим днем.

 Дорожная безопасность
 Вновь резонансное ДТП на проспекте Труда в выходные: водитель автобуса снёс забор у пешеходного перехода на пр.Труда. Вероятной причиной этого инцидента могло стать превышение водителем автобуса скоростного режима. К счастью, в этом ДТП не пострадали пешеходы и другие участники движения. С начала года 60% ДТП с участием автобусов совершены по вине водителей — показатель в разы выше аналогичного периода 2025 года. За весь 2025 год зарегистрировано 169 ДТП с автобусами, только за 2 месяца 2026 года их уже 40, 23 из них произошли по вине водителей автобусов. Теперь будем требовать полный отчёт по каждому инциденту: дисциплинарные меры против водителя, фамилии нарушителей, профилактичечкая работа. Дополнительно: на все задние остекления автобусов «Рико» должны быть нанесены наклейки с контактами для жалоб на нарушения правил дорожного движения того или иного водителя. 

 Содержание улично-дорожной сети
 Автомобильные дороги в удовлетворительном состоянии: без крупных луж, наледи. Пешеходно-тротуарная сеть - критическая: снежная каша или затопленные тротуары без водоотведения или откачки. Пример: видео от жителя по проспекту Ленина - два трактора щётками «разгоняют» воду по тротуару. Эффективность такой работы даже у рядовых жителей нашего города вызывает много вопросов. Оплата за такую «работу», естественно, производиться не будет.

 Комитету ЖКХ поручено на этой неделе провести минимум 3-4 контрольных проверки, за некачественное содержание – штрафы. Отмечу, что с начала зимнего периода подрядчики уже недополучили 5 миллионов рубле

16 март 16:24 | : Политика / Экономика

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (171)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20