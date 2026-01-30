Северодвинск в час испытаний

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Сегодня провёл еженедельную планёрку с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Основной фокус - оперативное устранение подтоплений и ключевые проблемы городского хозяйства. Все обращения жителей по дворовым территориям и топам переданы исполнителям с приоритетным контролем сроков.

Подтопления: реальность и меры

Мартовские осадки привели к высокому уровню подтоплений, но одномоментно ликвидировать всё невозможно. В городе работает 20 единиц техники по откачке талых вод. Одна единица техники позволяет за сутки локализовать порядка 10 крупных подтоплений. С пятницы специалистами муниципального центра управления через систему «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 1 500 обращений - каждый взят в работу. И муниципальное предприятие «Горвик» и управляющие компании работают без выходных, с продленным рабочим днем.

Дорожная безопасность

Вновь резонансное ДТП на проспекте Труда в выходные: водитель автобуса снёс забор у пешеходного перехода на пр.Труда. Вероятной причиной этого инцидента могло стать превышение водителем автобуса скоростного режима. К счастью, в этом ДТП не пострадали пешеходы и другие участники движения. С начала года 60% ДТП с участием автобусов совершены по вине водителей — показатель в разы выше аналогичного периода 2025 года. За весь 2025 год зарегистрировано 169 ДТП с автобусами, только за 2 месяца 2026 года их уже 40, 23 из них произошли по вине водителей автобусов. Теперь будем требовать полный отчёт по каждому инциденту: дисциплинарные меры против водителя, фамилии нарушителей, профилактичечкая работа. Дополнительно: на все задние остекления автобусов «Рико» должны быть нанесены наклейки с контактами для жалоб на нарушения правил дорожного движения того или иного водителя.

Содержание улично-дорожной сети

Автомобильные дороги в удовлетворительном состоянии: без крупных луж, наледи. Пешеходно-тротуарная сеть - критическая: снежная каша или затопленные тротуары без водоотведения или откачки. Пример: видео от жителя по проспекту Ленина - два трактора щётками «разгоняют» воду по тротуару. Эффективность такой работы даже у рядовых жителей нашего города вызывает много вопросов. Оплата за такую «работу», естественно, производиться не будет.

Комитету ЖКХ поручено на этой неделе провести минимум 3-4 контрольных проверки, за некачественное содержание – штрафы. Отмечу, что с начала зимнего периода подрядчики уже недополучили 5 миллионов рубле