Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

КПРФ: конец все ближе

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного с 2 марта по 8 марта, поддержка КПРФ снизилась до 9,3%, потеряв 0,8 п. п. за неделю. Партия уступила третье место «Новым людям» (10,1%)!. На втором – ЛДПР

Политолог Виктория Карпова заявила, что снижение рейтинга КПРФ может выглядеть как краткосрочные колебания, однако в более широком контексте оно отражает глубокие процессы трансформации современной политики.

«На протяжении десятилетий коммуникационная стратегия КПРФ строилась на использовании устойчивого символического репертуара советской эпохи. Апелляция к исторической памяти, революционным символам и риторике социальной справедливости позволяла партии удерживать стабильное ядро сторонников. Однако любой символический ресурс имеет ограниченный срок политической эффективности. Поколенческая смена избирателей, трансформация медиапотребления и развитие цифровых платформ постепенно снижают мобилизационный потенциал прежнего символического языка».

Политолог Никита Сетов:

«Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами».

Блогер Павел Данилов:

«В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки. Это осталось в лихих 90-х. Сегодня люди хотят содержательных предложений и конкретики».

Вывод: в карете прошлого далеко не уедешь.

Напомним, персек Архангельского регионального отделения КПРФ Александр Гревцов из популистских соображений выступил на стороне торговцев с закрывающегося Центрального рынка, нарушив, тем самым, постулаты Владимира Ильича. Об этом подробней читайте здесь.

(по материалам https://dzen.ru

 

15 март 10:42 | Политика / Скандалы

Главные новости


Чудны дела твои, Котлас!
Квартирный «сыр» в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (155)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20