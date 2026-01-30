КПРФ: конец все ближе

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного с 2 марта по 8 марта, поддержка КПРФ снизилась до 9,3%, потеряв 0,8 п. п. за неделю. Партия уступила третье место «Новым людям» (10,1%)!. На втором – ЛДПР

Политолог Виктория Карпова заявила, что снижение рейтинга КПРФ может выглядеть как краткосрочные колебания, однако в более широком контексте оно отражает глубокие процессы трансформации современной политики.

«На протяжении десятилетий коммуникационная стратегия КПРФ строилась на использовании устойчивого символического репертуара советской эпохи. Апелляция к исторической памяти, революционным символам и риторике социальной справедливости позволяла партии удерживать стабильное ядро сторонников. Однако любой символический ресурс имеет ограниченный срок политической эффективности. Поколенческая смена избирателей, трансформация медиапотребления и развитие цифровых платформ постепенно снижают мобилизационный потенциал прежнего символического языка».

Политолог Никита Сетов:

«Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами».

Блогер Павел Данилов:

«В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки. Это осталось в лихих 90-х. Сегодня люди хотят содержательных предложений и конкретики».

Вывод: в карете прошлого далеко не уедешь.

