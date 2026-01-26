Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фиаско Гревцова. Арендаторы Центрального рынка не останутся на улице

Напомним, вчера на окраине Архангельска прошел митинг, на котором представители КПРФ пугали собравшихся отсутствием каких-либо перспектив к продолжению этого рода деятельности.

Больше всех старался персек обкома, хайпожор Гревцов, который по должности должен быть самым активным противником любого частного предпринимательства.

При этом «неистовый Шурик» бездоказательно утверждал, что в свое время голосовал против приватизации Центрального рынка (будучи депутатом АрхГорДумы), но был разоблачен и высмеян въедливыми журналистами.

Сегодня стало известно, что арендаторы с ЦР смогут продолжить работу.

Предпринимателям предложили на выбор два места - ТЦ «Прага» и пр. Новгородский, 32 .

Оба объекта будут готовы принять арендаторов с 10 апреля. Сейчас в помещениях идут подготовительные работы.

Отметим, в апреле работа центрального рынка в Архангельске будет приостановлена на время проведения экспертизы технического состояния здания. .

 

10 март 18:48 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (96)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20