Фиаско Гревцова. Арендаторы Центрального рынка не останутся на улице

Напомним, вчера на окраине Архангельска прошел митинг, на котором представители КПРФ пугали собравшихся отсутствием каких-либо перспектив к продолжению этого рода деятельности.

Больше всех старался персек обкома, хайпожор Гревцов, который по должности должен быть самым активным противником любого частного предпринимательства.

При этом «неистовый Шурик» бездоказательно утверждал, что в свое время голосовал против приватизации Центрального рынка (будучи депутатом АрхГорДумы), но был разоблачен и высмеян въедливыми журналистами.

Сегодня стало известно, что арендаторы с ЦР смогут продолжить работу.



Предпринимателям предложили на выбор два места - ТЦ «Прага» и пр. Новгородский, 32 .



Оба объекта будут готовы принять арендаторов с 10 апреля. Сейчас в помещениях идут подготовительные работы.



Отметим, в апреле работа центрального рынка в Архангельске будет приостановлена на время проведения экспертизы технического состояния здания. .