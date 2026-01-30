Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская приёмная «Единой России» начала работу в новом пространстве

В Архангельске открылась обновлённая общественная приёмная «Единой России». Новый офис начал работу в Региональном исполнительном комитете партии по адресу: наб. Северной Двины, 96.

 Пространство позволит значительно расширить возможности работы с обращениями граждан — в приёмной оборудованы три площадки, где одновременно можно проводить тематические приёмы, консультации специалистов, а также встречи с жителями по различным вопросам.

 На базе приёмной планируется проводить «социальные десанты», консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, пенсионного обеспечения и другим актуальным направлениям.

 Уже в день открытия обновлённая площадка начала полноценную работу. Приёмы граждан провели заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков, руководитель приёмной Александр Кузнецов и исполняющая обязанности министра ТЭК и ЖКХ Наталья Сорванова.

 Как отметил Александр Кузнецов, одна из ключевых задач обновлённого пространства — сделать приёмную максимально удобной и понятной для жителей:

 «Мы стараемся работать в режиме “одного окна”. Человек приходит с любым вопросом, и наша задача — разобраться в ситуации и помочь ему сориентироваться: подсказать, куда обратиться, какие органы власти могут помочь и какие решения возможны. Важно, чтобы человеку не приходилось ходить по разным кабинетам и ведомствам — он должен получить помощь здесь», — подчеркнул Александр Кузнецов.  

 В первый день работы в приёмную обратились девять жителей. Основные вопросы касались психологической помощи семьям участников СВО, поддержки молодёжных инициатив, мер социальной поддержки, переселения из аварийного жилья, проблем жилищно-коммунального хозяйства и пенсионного обеспечения.

 В приёмной установлен следующий график работы: с понедельника по четверг — с 09:00 до 17:30, в пятницу — с 09:00 до 16:00. В это время жители могут прийти и оставить своё обращение. Личные приёмы представителей органов власти проводятся по отдельному графику — по мере назначения встреч. Актуальная информация о датах и участниках приёмов будет публиковаться в официальном сообществе регионального отделения «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте» — vk.ru/arh_er.

Фото: 

Роман Буланов («Единая Россия»); Кирилл Иодас

 



13 март 18:34 | : Политика

Главные новости


Штирлиц, no smoke, или Маразм на экране крепчал
Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (147)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20