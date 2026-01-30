Архангельская приёмная «Единой России» начала работу в новом пространстве

В Архангельске открылась обновлённая общественная приёмная «Единой России». Новый офис начал работу в Региональном исполнительном комитете партии по адресу: наб. Северной Двины, 96.

Пространство позволит значительно расширить возможности работы с обращениями граждан — в приёмной оборудованы три площадки, где одновременно можно проводить тематические приёмы, консультации специалистов, а также встречи с жителями по различным вопросам.

На базе приёмной планируется проводить «социальные десанты», консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, пенсионного обеспечения и другим актуальным направлениям.

Уже в день открытия обновлённая площадка начала полноценную работу. Приёмы граждан провели заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков, руководитель приёмной Александр Кузнецов и исполняющая обязанности министра ТЭК и ЖКХ Наталья Сорванова.

Как отметил Александр Кузнецов, одна из ключевых задач обновлённого пространства — сделать приёмную максимально удобной и понятной для жителей:

«Мы стараемся работать в режиме “одного окна”. Человек приходит с любым вопросом, и наша задача — разобраться в ситуации и помочь ему сориентироваться: подсказать, куда обратиться, какие органы власти могут помочь и какие решения возможны. Важно, чтобы человеку не приходилось ходить по разным кабинетам и ведомствам — он должен получить помощь здесь», — подчеркнул Александр Кузнецов.

В первый день работы в приёмную обратились девять жителей. Основные вопросы касались психологической помощи семьям участников СВО, поддержки молодёжных инициатив, мер социальной поддержки, переселения из аварийного жилья, проблем жилищно-коммунального хозяйства и пенсионного обеспечения.

В приёмной установлен следующий график работы: с понедельника по четверг — с 09:00 до 17:30, в пятницу — с 09:00 до 16:00. В это время жители могут прийти и оставить своё обращение. Личные приёмы представителей органов власти проводятся по отдельному графику — по мере назначения встреч. Актуальная информация о датах и участниках приёмов будет публиковаться в официальном сообществе регионального отделения «Единой России» в социальной сети «ВКонтакте» — vk.ru/arh_er.

Роман Буланов («Единая Россия»); Кирилл Иодас








