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У приемной "Единой России" в Архангельске появился новый руководитель

На должность врио руководителя региональной приемной назначен глава Плесецкого района Александр Кузнецов. Эта работа ему хорошо известна, так как долгие годы он активно занимался общественной деятельностью. Сейчас его переполняют чувства волнения, ответственности и ностальгии, ведь с 2008 года он начал свою карьеру в местных приемных и был руководителем местной общественной приемной. 

Александр Александрович понимает, что партия живет в центре общественной жизни, и что интересы общества должны быть в числе первоочередных задач. Он уверен, что, отвечая этим интересам, партия становится востребованной и значимой. 

"Важнейшая задача — сделать партию ближе к гражданам, стать связующим звеном между обществом и властью. Это позволит не только услышать голос людей, но и учитывать их потребности в политическом процессе. Впереди много работы, и, как всегда, основное внимание будет уделено актуальным вопросам, волнующим людей живущих в регионе", - подчеркнул руководитель партийной приемной.

27 январь 16:31 | : Политика

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