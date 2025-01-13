Народный фронт передаст из Архангельска "за ленту" сухие души

Сразу уточним – имеется в виду средство полевой гигиены, а не бессмертное начало в человеке.

В Народный фронт обратилась архангелогородка Татьяна Малодушева. Вместе с мужем они готовят парням на ЛБС сухие души, а фронтовики передают их на передовую.



Полезному делу обучают всех желающих: проводят мастер-классы в детсадах, школах, библиотеках, спорткомплексах, советах ветеранов и приобщают к созданию полевых наборов всех, кому небезразлична судьба военнослужащих Архангельской области.



Помощь бойцам складывается из множества деталей. Здесь нет мелочей, потому что именно в них проявляется забота, благодарность и любовь к тем, кто, не жалея себя, защищает Родину.



Всего за полгода Татьяна и её команда подготовили для бойцов 7200 сухих душей. Переданную партию представители Народного фронта доставят "за ленту" уже в апреле.