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Народный фронт передаст из Архангельска "за ленту" сухие души

Сразу уточним – имеется в виду средство полевой гигиены, а не бессмертное начало в человеке.

В Народный фронт обратилась архангелогородка Татьяна Малодушева. Вместе с мужем они готовят парням на ЛБС сухие души, а фронтовики передают их на передовую.

Полезному делу обучают всех желающих: проводят мастер-классы в детсадах, школах, библиотеках, спорткомплексах, советах ветеранов и приобщают к созданию полевых наборов всех, кому небезразлична судьба военнослужащих Архангельской области.

Помощь бойцам складывается из множества деталей. Здесь нет мелочей, потому что именно в них проявляется забота, благодарность и любовь к тем, кто, не жалея себя, защищает Родину.

Всего за полгода Татьяна и её команда подготовили для бойцов 7200 сухих душей. Переданную партию представители Народного фронта доставят "за ленту" уже в апреле. 

10 апрель 11:34 | : Политика

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