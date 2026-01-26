Вверх
Архангельск продолжает освобождаться от деревянной рухляди

На 2026 год ставим план снести 100 расселенных деревянных домов, поделился глава областной столицы Дмитрий Морев. И добавил:.

 - Продолжаем системную работу по ликвидации расселенного аварийного деревянного фонда. Это важный этап в формировании комфортной городской среды: на месте старых построек появляется пространство для новых проектов и благоустройства. 

 Если раньше мы сносили не более пяти десятков домов в год, то в 2025 году поставили амбициозную задачу — убрать 98 расселенных строений. В итоге план был перевыполнен. 

 В 2026 году останавливаться не собираемся. Наша цель - сохранить набранный темп и снести не менее 100 домов. На данный момент уже демонтированы 14 зданий, заключили контрактов на снос 26-ти. 

 Работаем по двум направлениям: часть объектов демонтируем за счет средств городского бюджета, а также активно привлекаем предпринимателей. На безвозмездной основе они разбирают строения, получая взамен вторичные материалы. Это взаимовыгодное сотрудничество помогает быстрее двигаться к освобождению улиц от ветхих деревяшек.

11 март 11:36 | : Политика / Экономика

