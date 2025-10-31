Архангельск перевыполнил план по сносу ветхих домов

Уже 102 ветхих деревяшки разобраны, 16 – в работе, рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев.

- Это был настоящий вызов: ранее в год демонтировали 30-50 расселенных домов, в 2025-м поставили высокую планку в 98 домов. В итоге удалось снести более 100. Спасибо всем, кто работал и постоянно контролировал! По ряду адресов еще устраняются недостатки в уборке, но основной объем выполнен.

Больше всего деревяшек снесли в Октябрьском, Ломоносовском, Маймаксанском и Северном округах, при этом программа затронула все без исключения округа. Для ее реализации мы использовали два подхода: дома, повреждённые пожарами, убирали за счёт городского бюджета, а большую часть бесплатно демонтировали предприниматели. Взамен они получили вторичные материалы, что покрыло их расходы на технику и зарплаты.

В следующем году темпы планируем сохранить. Завершена программа переселения 2019-2025: люди получили благоустроенное жилье или выплаты собственникам. После снятия всех жильцов с регистрационного учета включаем расселенные дома в план сноса.



