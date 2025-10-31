Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск перевыполнил план по сносу ветхих домов

Уже 102 ветхих деревяшки разобраны, 16 – в работе, рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев. 

- Это был настоящий вызов: ранее в год демонтировали 30-50 расселенных домов, в 2025-м поставили высокую планку в 98 домов. В итоге удалось снести более 100. Спасибо всем, кто работал и постоянно контролировал! По ряду адресов еще устраняются недостатки в уборке, но основной объем выполнен. 

 Больше всего деревяшек снесли в Октябрьском, Ломоносовском, Маймаксанском и Северном округах, при этом программа затронула все без исключения округа. Для ее реализации мы использовали два подхода: дома, повреждённые пожарами, убирали за счёт городского бюджета, а большую часть бесплатно демонтировали предприниматели. Взамен они получили вторичные материалы, что покрыло их расходы на технику и зарплаты. 

 В следующем году темпы планируем сохранить. Завершена программа переселения 2019-2025: люди получили благоустроенное жилье или выплаты собственникам. После снятия всех жильцов с регистрационного учета включаем расселенные дома в план сноса.


25 декабрь 14:28 | : Политика / Экономика

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (373)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20