Расселение деревяшек в приоритете у администрации Архангельска

Не только строительство современных домов, но и снос ветхих деревяшек – один из приоритетов этого года. Подробности от Дмитрия Морева:


- За 11 месяцев наши подрядчики демонтировали 78 расселенных домов. На двух объектах еще идет планировка, по остальным работа выполнена в полном объеме. 

 Еще не менее 20 деревянных домов мы снесем до конца текущего года. По восьми объектам работы уже начались, по остальным заключаем контракты. В завершающий этап этого года включены строения в четырех округах – Ломоносовском, Октябрьском, Варавино-Фактория и Маймаксанском. В их числе дома на ул. Победы, 50 и 52, снос которых я обещал жителям Маймаксы на встрече с населением. 

 Для реализации программы мы используем два подхода: дома, повреждённые пожарами, убираем за счёт городского бюджета, а большую часть демонтируют предприниматели бесплатно. Взамен они получают вторичные материалы, что покрывает их расходы на технику и зарплаты. 

 Темпы сноса деревяшек в этом году беспрецедентные. Для сравнения: за 5 лет демонтировали порядка 250 домов, а рекордный план 2025 года – 98.



27 ноябрь 13:31 | : Политика / Экономика

