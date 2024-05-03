Дмитрий Морев намерен очистить город от разрушающихся домов

Пустующие и полуразрушенные деревянные дома – предмет беспокойства для многих жителей Архангельска. Городская администрация разделяет эти опасения, и в этом году планирует демонтировать более 40 расселенных домов.



- Важно понимать, - поясняет градоначальник областной столицы Дмитрий Морев, - дом может быть снесен только после того, как все его жители расселены, то есть люди получили благоустроенное жилье или денежную компенсацию собственникам. Если фактически в ветхом доме никто не проживает, это еще не означает, что он расселен. Даже один прописанный человек – это препятствие для демонтажа дома.



Для реализации программы по сносу мы используем два варианта: поврежденные пожарами дома демонтируем за счет бюджета, а большую часть безвозмездно сносят предприниматели. Взамен они получают вторичные стройматериалы, что компенсирует затраты на технику и зарплаты сотрудникам. Стараясь сохранить брус и доски, подрядчики выполняют работу максимально аккуратно, что имеет значение для жителей соседних домов.



Сейчас работы уже ведутся в Северном округе, а до конца года снос домов будет проводиться во всех без исключения округах.