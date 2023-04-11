Дмитрий Морев поделился планами расселения архангельских "деревяшек"

- За лето мы планируем снести 48 расселенных деревянных домов. Считаю это направление одним из важных: в нежилых домах нередко возникают пожары, а своим видом они портят впечатление о внешнем облике улиц, - написал глава Архангельска в своем паблике.



- Мы приложили усилия, чтобы выполнить эту работу без затрат из бюджета. Заключаем договоры с подрядчиками, которые выполняют демонтаж на безвомездной основе. Взамен предприниматели получают вторичные стройматериалы, что компенсирует затраты на технику и зарплаты сотрудникам. Стараясь сохранить брус и доски, подрядчики выполняют работу максимально аккуратно, что имеет значение для жителей соседних домов. В среднем требуется 25-30 дней на снос деревянного дома и уборку мусора.



В программу поездок по округам я включаю территории, где уже ведется снос или требуется решение для его проведения. Это стимулирует подрядчиков и специалистов департамента городского хозяйства выполнять демонтаж без проволочек.



Нужно учесть, что сносить мы можем только те дома, которые полностью расселены. То есть люди получили взамен благоустроенное жилье или денежную компенсацию собственникам. Если фактически в ветхом доме никто не проживает, это еще не означает, что он расселен. Даже один прописанный в доме человек – это препятствие для демонтажа дома.



