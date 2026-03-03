"Ангелы фронта" отправили из Архангельска гуманитарный конвой в Новороссию

В первой декаде марта на Донбасс и в Новороссию отправился 95-й гуманитарный конвой волонтерского движения «Ангелы фронта». Из столицы Русского Севера – Архангельска при поддержке Поморского землячества помимо традиционных писем и подарков бойцам, во фронтовые и армейские госпитали и передовые медицинские батальоны было доставлено крайне необходимое медицинское оборудование, включая наркозно-дыхательный аппарат и кислородную установку, большие хирургические рюкзаки и тактические аптечки. Также в подразделения были переданы квадрокоптеры, производство которых развернуто в Архангельске, маскировочные сети и другие важные грузы.

Подарки для морпехов и мотострелков

61-я гвардейская Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота выполняет боевые задачи на Добропольском направлении в Донецкой народной республике. Сейчас фронт отодвинут на 7-12 километров к западу от Красноармейска. Наши войска продолжают успешное наступление и идут вперед.

С бойцами прославленного соединения, которое в этом году отметит 85-летие, волонтеров движения «Ангелы фронта» связывает давняя дружба. С начала спецоперации военнослужащим 61-й бригады, среди которых много северян, регулярно доставляется гуманитарная помощь. На этот раз морским пехотинцам привезли маскировочные сети и посылки от родных.

- В первую очередь мы благодарны всем жителям Архангельской области за то, что они оказыавают нам поддержку. В такое непростое время привезли необходимые вещи для нас. Все это нам очень нужно, будем отправлять ребятам на передовую - расчётам и группам штурмовым, - поблагодарил военнослужащий с позывным «Морской».

Военнослужащим 71-й гвардейской Печенгской мотострелковой дивизии были переданы квадрокоптеры «Оса-ОКТА», производство которых при поддержке движения «Ангелы фронта» развернуто в столице Поморья. Беспилотный летательный аппарат способен перевозить до 10 килограмм груза и уже активно используется на фронте для снабжения бойцов штурмовых подразделений.

Оборудование для передовых медрот и госпиталей

«Ангелы фронта» традиционно доставляют грузы для передовых медицинских батальонов и рот. На этот раз эвакуационной группе 428-го мотострелкового полка, который выполняет боевые задачи в Днепропетровской области, были доставлены большие хирургические рюкзаки и тактические аптечки.

- Это архиважно. Кто здесь побывал, и кто хоть немного в деталях понимает, подтвердит, что это огромная помощь. Меня просто эмоции переполняют. Спасибо вам огромное! Это реально спасает жизни бойцов. И прямо сейчас будет отправлено на фронт, - говорит боец с позывным «Папаша».

- Для нас это очень важно. Мы с первых дней стараемся оказывать помощь нашим землякам. Сейчас собрали очередную партию гуманитарного груза. И самое главное то, что этот груз приехали забирать офицеры и сказали, что именно это в данный момент необходимо нашим ребятам. Всё сразу поедет на передовую тем бойцам, которые нуждаются в нашей помощи, - отметил один из организаторов гуманитарной миссии, руководитель Поморского землячества в Москве Александр Савинов.

Большое количество грузов было доставлено для передовых госпиталей группировок войск «Центр» и «Юг», дислоцированных в Донецкой народной республике. Часть гуманитарной помощи передана в медицинские подразделения через приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» в Донецке. Взаимодействие с православной общиной налажено «Ангелами фронта» на регулярной основе, а волонтеры по традиции посещают храм во время поездок на фронт. И молятся небесному покровителю российского воинства – святому равноапостольному великомученику и победоносцу Георгию.

В руках опытных врачей наркозный аппарат спасает жизни раненных

В один их фронтовых госпиталей «Ангелами фронта» был доставлен современный наркозно-дыхательный аппарат. Он позволяет проводить широкий спектр сложных хирургических операций при тяжелых ранениях, обеспечивая медикам возможность полной реализации своих профессиональных навыков для спасения жизни солдат.

- У нас был случай с тяжёлым ранением бедра, с клинической смертью, но всё закончилось благополучно благодаря тому, что аппарат достаточно быстро откликается на проблемы, которые случаются у больного, - рассказывает Константин Гайдуков, кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог из Архангельска, а сейчас – старший лейтенант медицинской службы. - У него есть блок измерения углекислого газа, выдыхаемой фракции, по которому можно сразу же судить о сердечном выбросе. Невзирая на клиническую смерть, мы спасли больного. Наутро он уже ел нашу уставную гречневую кашу, закусывал её курицей, желал нам всем благ и уехал на следующий этап эвакуации. Большое спасибо и слава признательности моим коллегам Первой городской больницы Архангельска, которые помогли купить этот современный и высокотехнологичный аппарат. Также благодарим фонд Андрея Малахова «Суть времени», коллег и знакомых из других городов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Часть этих людей я лично никогда не видел, просто с ними переписывался. Самое главное, что фронт без тыла не может ничего. И когда мы вместе, мы можем многие проблемы решить! Наши бойцы должны быть уверены, что получат самую качественную медицинскую помощь. И мы ее оказываем – у нас работают высококлассные специалисты!

Помощь военным ремонтникам

В ремонтно-восстановительных подразделениях воздушно-десантных войск на Ореховском направлении специалисты в круглосуточном режиме занимаются модернизацией и восстановлением специальной техники. На сброрном пункте поврежденных машин кроме устранения поломок, на бронетранспортеры устанавливают комплекты динамической и противодронной защиты. По просьбам экипажей здесь дорабатывают БМП и БМД, автомобили, мотовездеходы. Для бойцов 33-го отдельно ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск «Днепр» в Запорожской области «Ангелы фронта» доставили необходимые инструменты. По словам военнослужащих работы для ремонтников много, но все поставленные задачи выполняются в установленные сроки.

- Огромная благодарность нашим землякам из Архангельской области. Каждая доставленная вещь будет применена, пойдет в дело. Ребята, нам очень приятно, что вы, не забываете нас! Это огромный вклад в нашу общую победу, - сказал боец с позывным «Тринадцатый».

Слово военкора и волонтера

Одним из участников гуманитарной миссии «Ангелов фронта» на этот раз стал военкор Александр Строганов. Вместе с волонтерами он прошел весь маршрут до берегов Черного моря. По словам Александра, такие поездки помогают понять, что является главным в работе журналиста на фронте.

- Это люди. Потому что здесь я всегда это говорю - здесь не бывает серого. Здесь чёрное и белое. Это правда, не бывает двойного дна как у ребят, так и у тех людей, которые ездят сюда, оказывают помощь или рассказывают о ней. Мы помним все фразу: «Всё для фронта, всё для победы». И когда началась специальная военная операция, большая часть страны, я верю в это, стала плечом к плечу, чтоб помочь нашим ребятам. Россия, в очередной раз показала, что она - одна большая семья, благословленная Господом! – уверен Александр.

Как отметил руководитель волонтерского движения Алексей Осмоловский, в гуманитарных миссиях принимают участие самые разные люди. Главная цель – адресная помощь северянам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции. Особый акцент – на доставке медицинского оборудования, материалов и лекарств.

- Мы предоставили то, что сейчас ребятам было необходимо. Я ещё раз подчеркну, «Ангелы фронта» работают по принципу – «Здесь и сейчас!» Нам сказали, мы привезли. Это делается максимально оперативно. И конечно, мы помогаем всем, но мы стараемся максимально снабжать архангелогородцев, северян, поморов. Наши земляки ставят перед нами задачи, мы их выполняем. Их просьбы мы всегда удовлетворяем. Архангельск отправляет адресные посылки, мы их доставляем. Хочется подключить к этой работе как можно больше людей. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям: Ребята, помогайте, вставайте, поворачивайтесь лицом к фронту, потому что без вашей помощи не просто выполнить все, что уже задумано. Планы не меняются, только увеличиваются, мы хотим помогать в большем объеме и охватить большую территорию.

И «Ангелы фронта» стараются это сделать в каждой из гуманитарных миссий. Грузы доставляются по всей полуторатысячной дуге линии боевого соприкосновения – от Сумской области – до Херсонской. Гуманитарную помощь в зону специальной военной операции отправляет множество организаций и движений Архангельской области. Для большого числа волонетров-северян, поездки по фронтовым дорогам стали частью обычной жизни. И тем дороже слова благодарности от бойцов, получивших помощь.



