Архангельские нефтяники передали осязаемый привет землякам на СВО

Говорят, передовая держится на мужестве солдат и на совести тыла. Сегодня в Народный фронт зашли особенные гости – работники архангельского перерабатывающего предприятия. Зашли не с пустыми руками, а с весомой помощью для наших участников СВО.

В посылках – защита для рук (хлопчатобумажные и прорезиненные перчатки на любой случай), наборы средств личной гигиены и, конечно, всегда необходимые на линии боевого соприкосновения медикаменты.

Особое внимание уделили закупке “Нефопама” – обезболивающего препарата, который должен быть в каждой аптечке “за лентой”.

Этот коллектив помогает нам регулярно. Они не ищут славы, а лишь делают то, что велит сердце – поддерживают своих земляков.

В конце февраля гуманитарный десант Народного фронта доставит помощь на донецкое направление 

19 февраль 14:03

«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20