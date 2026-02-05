Архангельские нефтяники передали осязаемый привет землякам на СВО

Говорят, передовая держится на мужестве солдат и на совести тыла. Сегодня в Народный фронт зашли особенные гости – работники архангельского перерабатывающего предприятия. Зашли не с пустыми руками, а с весомой помощью для наших участников СВО.



В посылках – защита для рук (хлопчатобумажные и прорезиненные перчатки на любой случай), наборы средств личной гигиены и, конечно, всегда необходимые на линии боевого соприкосновения медикаменты.



Особое внимание уделили закупке “Нефопама” – обезболивающего препарата, который должен быть в каждой аптечке “за лентой”.



Этот коллектив помогает нам регулярно. Они не ищут славы, а лишь делают то, что велит сердце – поддерживают своих земляков.



В конце февраля гуманитарный десант Народного фронта доставит помощь на донецкое направление