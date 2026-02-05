Родина помнит. АрхГорДума продолжает поддерживать семьи бойцов СВО

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по социальным вопросам, где обсуждались актуальные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей.
Встреча собрала представителей власти, и активных общественников, готовых внести вклад в общее дело.
Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, подчеркнул значимость таких встреч:
Заместитель главы Архангельска Александр Мащалгин рассказал, что в городе активно внедряются меры поддержки участников СВО и их семей. Существует около 45 различных видов помощи.
Основные направления поддержки, озвученные на заседании, охватывают самые важные сферы жизни:
Образование и развитие детей: Для детей участников СВО предусмотрено бесплатное горячее питание в школах, а также бесплатный присмотр и уход в детских садах и группах продленного дня. Кроме того, дети могут посещать дополнительные образовательные программы без оплаты.
Праздничная атмосфера: Организована выдача новогодних подарков, а дети участников СВО приглашаются на праздничные мероприятия и представления, чтобы почувствовать атмосферу волшебства и внимания.
Илья Жердев, депутат Архангельской городской Думы, участник региональной программы программы «Защитники. Под крылом Архангела», отметил:
Психологическая поддержка и помощь семьям: на базе Центра "Леда" функционирует психологический консультационный пункт. Специалисты, прошедшие специальное обучение по работе с семьями участников СВО, провели уже 102 консультации в прошлом году.
Виталий Голышев, председатель правления Ассоциации участников СВО Архангельской области, поделился своим видением:
В сентябре 2025 года Центр "Леда" стал площадкой для обмена опытом между организациями, занимающимися педагогической поддержкой. Встреча с советниками по воспитанию была посвящена эффективному взаимодействию с родительским сообществом как инструменту профилактической работы.
В образовательных учреждениях города активно увековечивается память о героях:
Установлены "Парты Героев" в школах № 11, 26, 28, 30, 43, 45, ОСШ, МБУ ДО "ДГЦ "Радуга".
Александр Мащалгин, заместитель главы города, подчеркнул: «Мы считаем своим долгом не только оказывать материальную и психологическую поддержку, но и воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уважения к подвигу наших защитников. Создание таких мемориальных мест и проведение тематических мероприятий – важная часть этой работы»
В образовательных учреждениях регулярно проводятся акции, встречи, классные часы, уроки мужества и внеурочные занятия "Разговоры о важном", куда приглашаются участники специальной военной операции. Их личные истории и опыт становятся бесценным уроком для школьников, формируя у них понимание истинного мужества и любви к Родине.
Земельные участки – еще одна форма поддержки: городские власти предоставляют бесплатные земельные участки в собственность участникам СВО.
На заседании обсудили взаимодействие администрации и депутатов с общественными организациями, поддерживающими ветеранов СВО и их семьи. Особое внимание уделили сотрудничеству с Ассоциацией ветеранов СВО, которое сейчас активно развивается.
В свою очередь, городской депутат Кристина Саблина рассказала про свой опыт поддержки участников СВО и их семей через проведение бесплатных юридических консультаций в Штабе общественной поддержки.
Наталья Братина поделилась опытом патриотических акциях с участием детей. В рамках мероприятий ребята своими руками создают мягкие игрушки в виде чебурашки, рисуют и изготавливают поделки. Все эти изделия затем отправляются в гуманитарных грузах на передовую, чтобы поддержать земляков-военнослужащих в зоне СВО.
Еще одна важная тема — возможность профессиональной переподготовки ветеранов СВО. Сейчас они могут пройти обучение в Институте открытого образования и в дальнейшем преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Эта инициатива выгодна для всех: ветераны получают новую специальность, а школы — квалифицированных педагогов, которые знают предмет из личного опыта.
Члены комиссии обсудили создание филиалов Ассоциации ветеранов СВО в укрупненных муниципальных округах. Это поможет сделать помощь более доступной. Например, жители Маймаксы смогут собираться на территории своего округа, не тратя время на поездку до центральной части города. Сейчас поток посетителей в Ассоциацию невелик, но после завершения СВО такие пространства для встреч и общения защитников наверняка будут востребованы.
По словам Ивана Воронцова, на этой встрече депутатский корпус убедился, что ветераны и их семьи получают необходимый комплекс поддержки.
«В случаях, требующих индивидуального подхода, они всегда могут обратиться в Фонд «Защитники Отечества», администрацию города или к депутатам. Главное, что может гарантировать власть, – каждого здесь выслушают и окажут посильную помощь в рамках своих полномочий», - отметил Иван Александрович.
Итоги заседания комиссии подвел её председатель Сергей Сорокин: