Родина помнит. АрхГорДума продолжает поддерживать семьи бойцов СВО

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по социальным вопросам, где обсуждались актуальные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. 

 Встреча собрала представителей власти, и активных общественников, готовых внести вклад в общее дело.

 Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, подчеркнул значимость таких встреч:
 «Сегодняшнее заседание – это не просто отчет о проделанной работе городских властей о реализованных мерах поддержки участников СВО и их семей за прошедший год. Это возможность сверить наши действия с потребностями тех, кто находится на передовой и тех, кто ждет их дома. Мы должны быть уверены, что ни одна семья не останется без внимания и поддержки»

 Заместитель главы Архангельска Александр Мащалгин рассказал, что в городе активно внедряются меры поддержки участников СВО и их семей. Существует около 45 различных видов помощи.

 Основные направления поддержки, озвученные на заседании, охватывают самые важные сферы жизни:

 Образование и развитие детей: Для детей участников СВО предусмотрено бесплатное горячее питание в школах, а также бесплатный присмотр и уход в детских садах и группах продленного дня. Кроме того, дети могут посещать дополнительные образовательные программы без оплаты.

 Праздничная атмосфера: Организована выдача новогодних подарков, а дети участников СВО приглашаются на праздничные мероприятия и представления, чтобы почувствовать атмосферу волшебства и внимания.

 Илья Жердев, депутат Архангельской городской Думы, участник региональной программы программы «Защитники. Под крылом Архангела», отметил:
 «Мы понимаем, насколько важно для детей чувствовать себя защищенными и любимыми, особенно в такие непростые времена. Предоставление бесплатных образовательных услуг и возможность участвовать в праздниках – это вклад в их счастливое детство»

 Психологическая поддержка и помощь семьям: на базе Центра "Леда" функционирует психологический консультационный пункт. Специалисты, прошедшие специальное обучение по работе с семьями участников СВО, провели уже 102 консультации в прошлом году.

 Виталий Голышев, председатель правления Ассоциации участников СВО Архангельской области, поделился своим видением:
 «Мы видим, как важна эта работа. Психологическая поддержка помогает семьям справляться с тревогой, находить силы и сохранять единство. Ассоциация всегда готова к сотрудничеству и поддержке таких инициатив»

 В сентябре 2025 года Центр "Леда" стал площадкой для обмена опытом между организациями, занимающимися педагогической поддержкой. Встреча с советниками по воспитанию была посвящена эффективному взаимодействию с родительским сообществом как инструменту профилактической работы.

 В образовательных учреждениях города активно увековечивается память о героях:

 Установлены "Парты Героев" в школах № 11, 26, 28, 30, 43, 45, ОСШ, МБУ ДО "ДГЦ "Радуга".
 Появились мемориальные доски на зданиях школ № 26, 43 и Центра "Архангел".
 В рамках акции "Сад Памяти" высажены кусты сирени в память о погибших выпускниках.
 Открыты тематические стенды и музейные экспозиции, посвященные специальной военной операции, в школах № 2, 26, 45, а также оформлены тематические стенды в ряде других образовательных учреждений.

 Александр Мащалгин, заместитель главы города, подчеркнул: «Мы считаем своим долгом не только оказывать материальную и психологическую поддержку, но и воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уважения к подвигу наших защитников. Создание таких мемориальных мест и проведение тематических мероприятий – важная часть этой работы»

 В образовательных учреждениях регулярно проводятся акции, встречи, классные часы, уроки мужества и внеурочные занятия "Разговоры о важном", куда приглашаются участники специальной военной операции. Их личные истории и опыт становятся бесценным уроком для школьников, формируя у них понимание истинного мужества и любви к Родине.

 Земельные участки – еще одна форма поддержки: городские власти предоставляют бесплатные земельные участки в собственность участникам СВО. 

 На заседании обсудили взаимодействие администрации и депутатов с общественными организациями, поддерживающими ветеранов СВО и их семьи. Особое внимание уделили сотрудничеству с Ассоциацией ветеранов СВО, которое сейчас активно развивается.

 В свою очередь, городской депутат Кристина Саблина рассказала про свой опыт поддержки участников СВО и их семей через проведение бесплатных юридических консультаций в Штабе общественной поддержки. 

 Наталья Братина поделилась опытом патриотических акциях с участием детей. В рамках мероприятий ребята своими руками создают мягкие игрушки в виде чебурашки, рисуют и изготавливают поделки. Все эти изделия затем отправляются в гуманитарных грузах на передовую, чтобы поддержать земляков-военнослужащих в зоне СВО.

 Еще одна важная тема — возможность профессиональной переподготовки ветеранов СВО. Сейчас они могут пройти обучение в Институте открытого образования и в дальнейшем преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Эта инициатива выгодна для всех: ветераны получают новую специальность, а школы — квалифицированных педагогов, которые знают предмет из личного опыта. 

 Члены комиссии обсудили создание филиалов Ассоциации ветеранов СВО в укрупненных муниципальных округах. Это поможет сделать помощь более доступной. Например, жители Маймаксы смогут собираться на территории своего округа, не тратя время на поездку до центральной части города. Сейчас поток посетителей в Ассоциацию невелик, но после завершения СВО такие пространства для встреч и общения защитников наверняка будут востребованы.

 По словам Ивана Воронцова, на этой встрече депутатский корпус убедился, что ветераны и их семьи получают необходимый комплекс поддержки. 

 «В случаях, требующих индивидуального подхода, они всегда могут обратиться в Фонд «Защитники Отечества», администрацию города или к депутатам. Главное, что может гарантировать власть, – каждого здесь выслушают и окажут посильную помощь в рамках своих полномочий», - отметил Иван Александрович.

 Итоги заседания комиссии подвел её председатель Сергей Сорокин:
- Архангельск демонстрирует комплексный подход к поддержке участников специальной военной операции и их семей. От образовательных льгот и психологической помощи до увековечивания памяти героев и предоставления земельных участков – каждая мера направлена на то, чтобы наши защитники и их близкие чувствовали себя защищенными, уважаемыми и окруженными заботой. Эта работа будет продолжена и в 2026 году, подтверждая неизменную приверженность города принципам социальной справедливости и благодарности тем, кто стоит на страже мира и безопасности нашей страны. 





 

19 февраль 11:47 | : Политика

