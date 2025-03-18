В Архангельске стартовал второй поток проекта поддержки семей участников СВО

Сегодня в Центре развития пляжных видов спорта «BORA BORA» состоялась первая встреча второго потока уникального проекта "Я жду тебя", направленного на всестороннюю поддержку жён и детей участников специальной военной операции в период ожидания мужей и отцов из зоны боевых действий.

Торжественный старт новому потоку проекта дал заместитель губернатора Архангельской области, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Сергей Пивков. Проект «Я жду тебя» поддержан губернатором региона, секретарем Архангельского регионального отделения партии Александром Витальевичем Цыбульским. Эта инициатива важна, так как у правительства Архангельской области большой спектр поддержки ребят, находящихся сейчас на передовой, а также семей и детей участников СВО", - подчеркнул Сергей Пивков.

После официальной части участниц проекта ждала активная программа, включающая тренировку по пляжному волейболу с профессиональным тренером. Для детей были организованы спортивные состязания, которые провели военнослужащие Росгвардии - участники специальной военной операции. Завершилось мероприятие дружным чаепитием и вручением подарков.

Проект "Я жду тебя" реализуется при активной поддержке партии, регионального совета сторонников "Единой России", регионального центра «Патриот», Губернаторского центра Архангельской области, военкома. Это яркий пример социально ориентированной инициативы, направленной на оказание реальной помощи семьям военнослужащих, находящихся в сложной жизненной ситуации.

"В программе проекта предусмотрены различные мероприятия - это и экскурсии, и праздник в музее "Малые Корелы", и психологический тренинг, и спортивные тренировки", - рассказала автор проекта Алена Кривоносова, подчеркнув важность создания атмосферы поддержки и взаимопомощи среди участниц.

Проект "Я жду тебя" – это возможность для жён военнослужащих получить психологическую поддержку, найти новых друзей и ощутить, что они не одиноки в своей ситуации, а также обеспечивает положительные эмоции для детей.



