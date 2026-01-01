В Архангельске обсудили масштабную реконструкцию КЦ "Северный"

Здание культурного центра «Северный», отметивший совсем недавно свой 80-летний юбилей, давно нуждается в обновлении. Трещины на фасадах, протекающая кровля и аварийные помещения – всё это говорит о критическом состоянии объекта. Однако есть реальная надежда, что в ближайшие годы центр обретет новую жизнь благодаря участию в федеральной программе.



Путь к возрождению: от проблем к решениям



Стоимость полномасштабной реконструкции, по предварительным оценкам, составляет внушительную сумму – более 1,35 миллиарда рублей. Важно отметить, что Министерство культуры России уже выразило принципиальную поддержку проекту и определило возможные механизмы его финансирования.



По итогу встречи с сенатором Иваном Новиковым, прошедшей в городской Думе осенью прошлого года, сегодня состоялось рабочее совещание, которое собрало все стороны данного вопроса: представителей ООО "АСЭП" и Архангельского филиала "Россети Северо-Запад", городских властей, областного депутата Михаила Авалиани и директора самого культурного центра Светланы Манушкиной.



Высокий уровень поддержки и федеральные перспективы



Председатель городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что благодаря активной позиции депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной и сенатора Ивана Новикова, вопрос реконструкции "Северного" обсуждается на самом высоком уровне.



Прошлый год ознаменовался важным шагом: встреча Елены Вторыгиной, министра культуры региона Оксаны Светловой и главы города Дмитрия Морева с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая открыла возможность включения КЦ «Северный» в федеральный проект «Семья». Это означает потенциальное софинансирование работ из федерального бюджета, а также областной и городской казны.



Решение нюансов для подачи документов



Сегодняшняя рабочая встреча была посвящена устранению последних препятствий для подачи необходимых документов на региональный уровень. Особое внимание уделили помещению площадью 27,3 кв. м., принадлежащему ООО «АСЭП». Это помещение критически важно, так как в нем расположено электроснабжающее оборудование, обеспечивающее энергией не только сам центр, но и близлежащие дома. Тем не менее без согласия собственника данного помещения на ремонт, культурный центр не сможет получить федеральное финансирование на свою реконструкцию.



Исполнительный директор ООО "АСЭП" Дмитрий Фадеев заверил в готовности компании оказать поддержку, понимая социальную значимость реконструкции. Для дальнейшей проработки решения ООО "АСЭП" ожидает предоставления всех расчетных документов.



Следующие шаги: собрание собственников и областное правительство



Участники встречи пришли к выводу о необходимости скорейшего проведения общего Собрания собственников помещений культурного центра. По его итогу будет оформлен протокол, в котором будет отражена позиция ООО АСЭП по ремонту своего помещения в рамках реконструкции культурного центра. В дальнейшем, данный протокол вместе с пакетом документов будет передан на рассмотрение в областное правительство.



Городские власти обратились к руководству ООО "АСЭП" с просьбой принять участие в собрании и оказать содействие в дальнейшей судьбе культурного центра.



Комментарии



Как отметил депутат областного Собрания Михаил Авалиани, культурный центр «Северный» - это не просто здание, это сердце Северного округа, место, где рождаются новые идеи и проходят важные для горожан события.



«Мы активно работаем над привлечением средств на текущий ремонт культурного центра, участвуя в различных городских и областных программах. Но однозначно, это здание нуждается в полноценной реконструкции. Сегодняшняя встреча - это важный шаг на пути к долгожданным работам, которые позволят кардинально изменить облик культурного центра», – сказал Михаил Мемедович.



Иван Воронцов выразил глубокую признательность руководству ООО "АСЭП" и директору Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Игорю Кайсину за участие в мероприятии:



- Мы видим реальные перспективы попасть в федеральную программу, и это станет возможным благодаря слаженной работе всех уровней власти и активной позиции всех заинтересованных сторон. Особая благодарность ООО "АСЭП" и "Россети Северо-Запад" за готовность к конструктивному диалогу и понимание социальной значимости проекта. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вернуть КЦ "Северному" его прежний облик и сделать его современным центром притяжения для всех жителей Архангельска.



