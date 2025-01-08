Депутаты АрхГорДумы благословили КЦ "Северный" на масштабную реконструкцию

Накануне депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, глава Архангельска Дмитрий Морев, председатель городской Думы Иван Воронцов и депутат Денис Лапин посетили культурный центр «Северный». В ходе визита они обсудили планы по реконструкции этого учреждения.

Стоит напомнить, что здание центра, возведённое ещё в 1947 году, находится в плачевном состоянии. На фасадах видны трещины, кровля протекает, а часть помещений в левом крыле признана аварийной и не используется с 1985 года. С каждым годом становится всё более очевидно, что зданию необходима полная реконструкция.

Работа в этом направлении ведётся уже несколько лет. За это время было подготовлено несколько проектов и проведён технико-ценовой аудит. Согласно последнему, стоимость работ оценивается в 1,35 млрд рублей. В эту сумму входит полная реконструкция здания и закупка необходимого оборудования.

Единственный способ спасти культурный центр «Северный» — это участие в федеральной программе. Для этого уже подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации, которая прошла все необходимые согласования.

Муниципальная и региональная власти готовы оказать необходимую поддержку и предоставить софинансирование. Федеральные депутаты, в числе которых Елена Вторыгина, также готовы содействовать в продвижении заявки на федеральном уровне.

Уже в середине марта состоится встреча с министром культуры России, на которой будет представлен проект реконструкции культурного центра «Северный». Если проект будет одобрен, то уже в следующем году у культурного центра может начаться новая страница в истории.

«Путь к реконструкции не будет быстрым, но лишь объединив усилия, можно добиться того, чтобы КЦ «Северный» снова стал современным и комфортным пространством для творчества и культуры.

Если удастся провести реконструкцию культурного центра, то в дальнейшем можно разговаривать о благоустройстве территории за ним. А если ещё и построят мост поблизости, то этот очаг культуры может стать одной из точек притяжения для всех архангелогородцев», — отметил в ходе поездки председатель городской Думы Иван Воронцов.



