Архангельские депутаты решили подарить КЦ "Северный" новую жизнь

В обсуждении приняли участие сенатор от Архангельской области Иван Новиков, председатель городской Думы Иван Воронцов, заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Майоров и начальник управления по культуре Наталья Зарубина.



Напомним, что здание центра, построенное еще в 1947 году, находится в критическом состоянии. Фасады покрыты трещинами, кровля дает течь, а часть помещений в левом крыле аварийна и не используется с 1985 года. Здание нуждается в полноценной реконструкции.



По результатам технико-ценового аудита, стоимость работ составляет 1,35 млрд рублей. Со стороны Министерства культуры России получена принципиальная поддержка на предстоящие работы и определён механизм финансирования проекта.



Иван Новиков подчеркнул, что высокая сумма финансирования требует усилий большой команды. Он отметил поддержку депутата Госдумы Елены Вторыгиной, министра культуры региона Оксаны Светловой и главы Архангельска Дмитрия Морева за их вклад в поиск решения.



- Есть некоторые нюансы, которые необходимо решить до того, пока здание не войдет в федеральную программу капремонта. Так, одно из помещений центра принадлежит юридическому лицу. А значит, его часть не могут ремонтировать за счет бюджетных средств, - подчеркнул Иван Воронцов.



Участники встречи предложили проработать этот момент дополнительно, а также встретиться с собственником помещения. После этого проведут следующую рабочую встречу.



Кроме того, в ходе встречи обсудили установку светофора в районе остановки общественного транспорта «Мастерская» на улице Дачная неподалеку от выставочного центра "Норд Экспо". А также устройство тротуара от пересечения улиц Воронина и Дачная до протезно-ортопедического предприятия. С такой инициативой к сенатору обратился архангелогородец.



– Это место пользуется особенной популярностью во время ярмарок, и необходимо наличие здесь оборудованных тротуаров. Но более важно, что рядом находится протезное предприятие, куда обращаются маломобильные граждане. Для их передвижения должны быть созданы комфортные условия, - подчеркнул Иван Новиков.



Александр Майоров сообщил, что городские власти планируют обустроить тротуары в этом месте за счет областной субсидии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этого в ближайшее время будет сформирован необходимый пакет документов.



Также было предложено разработать комплексную программу повышения квалификации муниципальных служащих. Этот запрос возник на недавнем Форуме муниципальных депутатов. Иван Новиков отметил, что от местных команд управления зависит многое, начиная от оформления заявок и заканчивая подготовкой документов для участия в федеральных программах. Он подчеркнул важность современного подхода в обучении и повышении квалификации муниципальных служащих и депутатов с учётом развития локальных территорий.