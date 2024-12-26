Сенатор Новиков узнал от депутата Воронцова, чем можно помочь Архангельску

Состоялась встреча председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова с сенатором Федерального Собрания РФ Иваном Новиковым.

Ключевой темой встречи стало вопрос включения реконструкции культурного центра «Северный» в федеральную инвестиционную программу Министерства культуры РФ на 2026-2028 годы.

Культурный центр «Северный»

Это одно из старейших учреждений культуры Архангельска площадью 6033 кв. м. Оно расположено в Северном округе города и является центром культуры, досуга и творчества, просвещения и воспитания.

В центре есть зрительный концертный зал на 690 мест, танцевальный зал, студия звукозаписи, помещения для занятий в кружках и студиях, а также выставочный комплекс «История посёлка Первых Пятилеток». Ежегодно здесь проводится более 800 мероприятий для жителей Северного округа и Архангельска.

Проблема здания

В 2018 году была проведена первичная экспертиза здания. Согласно заключению, необходим комплексный капитальный ремонт всех инженерных сетей и ограждающих конструкций.

В 2024 году Администрация Архангельска подготовила обоснование инвестиций в реконструкцию центра. Предварительная стоимость реконструкции с учётом оснащения составляет 1,3 млрд рублей.

Администрация направила письмо в адрес Министерства культуры Архангельской области о направлении заявки на включение в Реестр реконструкции КЦ «Северный».

Помощь федеральных политиков

Сенатор Иван Новиков заявил о готовности оказать содействие в работе по привлечении федеральных средств на реконструкцию центра. Это позволит обновить здание и улучшить условия для проведения мероприятий и занятий творческих коллективов. Свое намерение оказать помощь в этом вопросе выразила также и депутат Госдумы Елена Вторыгина, которая на днях посетила здание культурного центра.

Другие проекты

Также Иван Александрович в ходе встречи рассказал о проекте по созданию Центра конного спорта в Северном округе. Он будет занимать порядка 6 гектаров, и земля уже имеет необходимый вид использования. На сегодняшний день готовы необходимые документы и подготовлен технико-ценовой аудит. Одной из форм реализации может стать не только привлечение федеральных средств, но и реализация государственно-частного партнерства в этом вопросе.

Кроме этого, сенатор Иван Новиков предложил организовать поездку архангельской делегации в Москву в год празднования 80-летия Победы. Это позволит посетить места исторической памяти и военные мемориалы федерального значения.

«Я благодарен Ивану Новикову за его готовность в оказании содействия о включении культурного центра «Северный» в федеральную инвестиционную программу и поддержке в других проектах. Поддержка сенатора и всех федеральных депутатов имеет большое значение для нашего города, и я уверен, что совместные усилия помогут нам достичь амбициозных целей», — отметил председатель городской Думы Иван Воронцов.