Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Новиков узнал от депутата Воронцова, чем можно помочь Архангельску

Состоялась встреча председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова с сенатором Федерального Собрания РФ Иваном Новиковым.

Ключевой темой встречи стало вопрос включения реконструкции культурного центра «Северный» в федеральную инвестиционную программу Министерства культуры РФ на 2026-2028 годы.

Культурный центр «Северный»

Это одно из старейших учреждений культуры Архангельска площадью 6033 кв. м. Оно расположено в Северном округе города и является центром культуры, досуга и творчества, просвещения и воспитания.

В центре есть зрительный концертный зал на 690 мест, танцевальный зал, студия звукозаписи, помещения для занятий в кружках и студиях, а также выставочный комплекс «История посёлка Первых Пятилеток». Ежегодно здесь проводится более 800 мероприятий для жителей Северного округа и Архангельска.

Проблема здания

В 2018 году была проведена первичная экспертиза здания. Согласно заключению, необходим комплексный капитальный ремонт всех инженерных сетей и ограждающих конструкций.

В 2024 году Администрация Архангельска подготовила обоснование инвестиций в реконструкцию центра. Предварительная стоимость реконструкции с учётом оснащения составляет 1,3 млрд рублей.

Администрация направила письмо в адрес Министерства культуры Архангельской области о направлении заявки на включение в Реестр реконструкции КЦ «Северный».

Помощь федеральных политиков

Сенатор Иван Новиков заявил о готовности оказать содействие в работе по привлечении федеральных средств на реконструкцию центра. Это позволит обновить здание и улучшить условия для проведения мероприятий и занятий творческих коллективов. Свое намерение оказать помощь в этом вопросе выразила также и депутат Госдумы Елена Вторыгина, которая на днях посетила здание культурного центра.

Другие проекты

Также Иван Александрович в ходе встречи рассказал о проекте по созданию Центра конного спорта в Северном округе. Он будет занимать порядка 6 гектаров, и земля уже имеет необходимый вид использования. На сегодняшний день готовы необходимые документы и подготовлен технико-ценовой аудит. Одной из форм реализации может стать не только привлечение федеральных средств, но и реализация государственно-частного партнерства в этом вопросе.

Кроме этого, сенатор Иван Новиков предложил организовать поездку архангельской делегации в Москву в год празднования 80-летия Победы. Это позволит посетить места исторической памяти и военные мемориалы федерального значения.

«Я благодарен Ивану Новикову за его готовность в оказании содействия о включении культурного центра «Северный» в федеральную инвестиционную программу и поддержке в других проектах. Поддержка сенатора и всех федеральных депутатов имеет большое значение для нашего города, и я уверен, что совместные усилия помогут нам достичь амбициозных целей», — отметил председатель городской Думы Иван Воронцов.

07 февраль 15:30 | : Политика

Главные новости


«Дорожные бесы» на васьковской дороге продолжают собирать свой «урожай»
Иллюзии бывших и настоящих. Кое-что о прокурорах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (91)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20