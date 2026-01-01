Морев объявил в Архангельске Год капитальных ремонтов школ и детсадов

Градоначальник областной столицы поделился планами на 2026-ой:

- В программу капитального ремонта на 2026 год вошло 10 объектов образования - школ и садиков Архангельска.

В четырех из них предусмотрен комплексный ремонт: это школы № 37 и № 55, детские сады № 10 «Родничок» и № 151 «Рыбачок». С первой рабочей недели года ученики и воспитанники переведены в другие образовательные учреждения на период проведения работ. Сроки завершения ремонта такие: 37-я школа – до 30 мая 2027 года, остальные учреждения – до конца 2026 года.

А в летний период подрядчики выполнят отдельные виды работ капитального характера еще в шести школах - № 1, 4, 43, 59, 68 и 70. В зависимости от возраста зданий, результатов экспертизы и предложений проектировщиков в каждом будет выполняться различный объем мероприятий. Все они нацелены на обеспечение безопасности детей и создание комфортных условий для обучения и работы педагогов.

Архангельск продолжает участвовать в президентской программе модернизации школьных систем образования: за последние 5 лет крупный капремонт охватил 12 школ. После выполнения плана на этот год будет обновлено почти 30% школ города, а это существенный результат.