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Дмитрий Морев начал новый год с хороших новостей

А именно – с продолжения программы капремонта общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Градоначальник Архангельска:

- После новогодних каникул в родное здание вернутся ученики гимназии № 6. Завершился капитальный ремонт, и дети будут заниматься в безопасных условиях. Перед выходными здесь творили художники: каждая школа в рамках ремонта стремится применить дизайнерский подход к оформлению пространств.

 Всего в Архангельске 52 школы, и в 11-ти из них работы капитального характера уже выполнены. В планах на этот год – комплексный капремонт зданий школ №№ 11, 14, 52 и Эколого-биологического лицея.

 В своем послании к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин озвучил, что с 2025 года регионам будут системно выделяться федеральные средства на капитальный ремонт детских садов. Мы незамедлительно приступили к подготовке документов, чтобы садики Архангельска попали в эту программу.

 В план обновления зданий детсадов города до 2027 года включены 16 учреждений. В первый год реализации программы попадут 5 из них: это садики № 10 «Родничок», № 54 «Веселые ребята», № 84 «Сказка», № 113 «Ветерок», № 151 «Рыбачок». Все они расположены в разных округах города.

 До 1 июня 2024 года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации. Средства из городского бюджета на эти цели мы предусмотрели. Основная задача – обеспечить для самых маленьких архангелогородцев безопасность и тепло, создать условия для развития. Будем продолжать работу в этом направлении!

 Президентский нацпроект «Образования» придал импульс положительным изменениям в детских учреждениях Архангельска.


05 январь 12:25 | : Политика

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