В Архангельске подвели итоги 2025 года в образовательной сфере

Они впечатляют..

В прошлом году в городе работало 117 образовательных учреждений, где обучались 54 854 детей: 38 007 – в школах и 16 847 – в детских садах.
Среди педагогов трудоустроено 4 771 человек, из них 2407 — в школах, 2186 — в детских садах и 178 — в учреждениях дополнительного образования.


  Лучшими образовательными организациями стали:

🔹Детские сады: № 157, №173 и №131;

🔹Гимназия № 3 и школы № 14 и №36;

🔹Соломбальский Дом детского творчества


  Лидеры по количеству первых классов:

🔹Школы № 7, №20 и №28 – по 7 классов;

🔹Школы № 26 и №95 – по 6 классов;

🔹Школы № 1, №35, Гимназии №24 и №25 – по 5 классов.


  Достижения и проекты:

🔹Завершен комплексный капитальный ремонт в школах № 11, №14, №52. В школе № 93 работы продолжаются.

🔹 Завершено строительство нового здания школы № 95 на 860 мест в Майской горке и введено в эксплуатацию с 1 сентября 2025 года.

🔹Совет руководителей разработал стратегию поддержки педагогов и профилактики правонарушений.

🔹С 2026 года молодые педагоги получат увеличенную выплату до 30 000 рублей, компенсация аренды жилья для иногородних – до 15 000 рублей.

🔹Реализовано 7 масштабных проектов: от медиаграмотности до поддержки семей и повышения квалификации педагогов.



19 январь 15:16 | : Политика

