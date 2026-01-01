В Архангельске подвели итоги 2025 года в образовательной сфере

Они впечатляют..

В прошлом году в городе работало 117 образовательных учреждений, где обучались 54 854 детей: 38 007 – в школах и 16 847 – в детских садах.

Среди педагогов трудоустроено 4 771 человек, из них 2407 — в школах, 2186 — в детских садах и 178 — в учреждениях дополнительного образования.



Лучшими образовательными организациями стали:

Детские сады: № 157, №173 и №131;

Гимназия № 3 и школы № 14 и №36;

Соломбальский Дом детского творчества



Лидеры по количеству первых классов:

Школы № 7, №20 и №28 – по 7 классов;

Школы № 26 и №95 – по 6 классов;

Школы № 1, №35, Гимназии №24 и №25 – по 5 классов.



Достижения и проекты:

Завершен комплексный капитальный ремонт в школах № 11, №14, №52. В школе № 93 работы продолжаются.

Завершено строительство нового здания школы № 95 на 860 мест в Майской горке и введено в эксплуатацию с 1 сентября 2025 года.

Совет руководителей разработал стратегию поддержки педагогов и профилактики правонарушений.

С 2026 года молодые педагоги получат увеличенную выплату до 30 000 рублей, компенсация аренды жилья для иногородних – до 15 000 рублей.

Реализовано 7 масштабных проектов: от медиаграмотности до поддержки семей и повышения квалификации педагогов.







