Прокурор Северодвинска проверил школу №5 на качество и скорость ремонта

Прокурор города Северодвинска Игорь Федоровцев с участием представителей заказчика и подрядной организации проверил ход и качество выполнения работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенной  по ул. Мира, д. 23в в г.Северодвинске.

По результатам заслушан доклад подрядчика об объемах выполненных работ, обсуждены актуальные вопросы, своевременное решение которых позволит завершить ремонт данного образовательного учреждения и ввести его в эксплуатацию к началу учебного года.   

 Ранее заказчик и подрядчик прокуратурой города предостережены о недопустимости нарушения сроков работ, установленных контрактом.

Вопрос капитального ремонта объектов образования находится на постоянном контроле органов прокуратуры.


19 январь 16:03 | : Скандалы

