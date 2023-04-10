В поселке Вычегодский идет капитальный ремонт 91-й школы

К 1 сентября здание школы будет полностью обновлено. Строительство и обновление школ и детсадов – важнейший приоритет народной программы «Единой России».

Строители завершают демонтажные работы и уже наносят новую штукатурку.

«С того момента, как наша школа попала в президентскую программу капитального ремонта образовательных организаций, мы сразу включились в подготовку – и 20 марта подрядчик приступил к выполнению работ», – рассказал директор школы №91 поселка Вычегодский Денис Кириллов.

Согласно контракту, стоимость которого составляет 60 млн. рублей, в здании будут менять практически всё, кроме стен: в школе установят новые полы, двери, окна, системы водоснабжения, водоотведения и отопления, а также отремонтируют кровлю и обновят фасады.

«Наша школа построена в 1954 году, поэтому одна из задач при проведении капитального ремонта заключалась в сохранении архитектурного стиля: например, пластиковые окна будут повторять рисунок окон 1954 года. Фасад тоже преобразится, но сохранит изначальный архитектурный облик», – поделился Денис Кириллов.

На время ремонта 434 ученика школы учатся в других образовательных учреждениях Котласа. В новом учебном году они вернутся уже в обновленную школу, оснащенную новой мебелью и оборудованием: на эти цели направлено 10 млн. рублей.

Комплексный ремонт общеобразовательного учреждения также позволит реорганизовать образовательный процесс и повысить качество обучения, сократив при этом число школьников, обучающихся во вторую смену.

Школа №91 далеко не единственная школа, которая вошла в федеральную программу капитального ремонта в Котласе.

«В 2024–2025 годах в рамках программы будет отремонтирована школа №1. Это проект двухлетнего цикла. Кроме того, мы направили заявку на конкурсный отбор еще по двум учреждениям: на капитальный ремонт школы №82, где уже разработана проектно-сметная документация, и школы №4 имени Юрия Гагарина поселка Вычегодский», – сообщила председатель комитета по образованию администрации Котласа Маргарита Селезнева.

В прошлом году в рамках президентской программы в Архангельской области капитально отремонтировано 17 школ. Еще в семи школах в этом году завершатся ремонтные работы, которые стартовали в прошлом в рамках двухлетнего цикла.

В 2023 году всего в регионе планируют капитально отремонтировать 13 школ: основные работы стартуют летом и должны быть завершены к 1 сентября, хотя на некоторых, особо сложных объектах продлятся до ноября 2023-го.

Также подтверждена заявка Архангельской области на ремонт 10 школ в рамках двухлетнего цикла 2024–2025 годов. Кроме того, от региона готовится заявка на капитальный ремонт более 60 школ в рамках однолетних периодов 2024, 2025 и 2026 годов.



