Депутаты Архангельска соберутся на сессию 11 февраля

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 23-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 11-12 февраля 2026 года.



Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.

Ожидается рассмотрение:

- Информации о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории городского округа "Город Архангельск" за 2025 год.

- Итогов работы департамента муниципального контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" за 2025 год.

Прямая трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».