Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

3 декабря депутаты АрхГорДумы рассмотрят городской бюджет

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 21-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 3-4 декабря 2025 года.

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

Прямая трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».

Главным вопросом повестки декабрьской сессии стоит рассмотрение в первом чтении проекта городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы.

Будет захватывающе…

18 ноябрь 09:59 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (236)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20