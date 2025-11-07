3 декабря депутаты АрхГорДумы рассмотрят городской бюджет

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 21-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 3-4 декабря 2025 года.
Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Прямая трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».
Главным вопросом повестки декабрьской сессии стоит рассмотрение в первом чтении проекта городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы.
Будет захватывающе…