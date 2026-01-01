Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Красноборском округе идёт капитальный ремонт моста через реку Лахому

Объект, расположенный на 30-м километре автодороги Дябрино – аэропорт Куликово, является ключевым для транспортного сообщения окружного центра с населенными пунктами Уфтюга, Куликово и Комарово. 

Протяженность ремонтируемого участка составит 240 метров, из которых 90 метров — непосредственно мост. 

Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». 

«Подрядчик заменит деревянные опоры на железобетонные, установит новые металлические пролётные строения и деревянное мостовое полотно, смонтирует перильные и барьерные ограждения, укрепит конусы и подходы, сделает устройство водоотвода с накопительными колодцами и установит дорожные знаки», — сообщил губернатор области, Секретарь регионального отделения Единой России Александр Цыбульский.

Для обеспечения непрерывного транспортного сообщения на время проведения основных работ будет организован временный объезд. Уже к концу февраля планируется ввести в эксплуатацию временный мост. 

Полное завершение капитального ремонта основного сооружения позволит привести объект в нормативное состояние, значительно повысив безопасность дорожного движения и транспортную доступность для жителей Красноборского округа.

22 январь 11:15 | : Политика / Экономика

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (226)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20