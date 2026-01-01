В Красноборском округе идёт капитальный ремонт моста через реку Лахому

Объект, расположенный на 30-м километре автодороги Дябрино – аэропорт Куликово, является ключевым для транспортного сообщения окружного центра с населенными пунктами Уфтюга, Куликово и Комарово.

Протяженность ремонтируемого участка составит 240 метров, из которых 90 метров — непосредственно мост.

Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

«Подрядчик заменит деревянные опоры на железобетонные, установит новые металлические пролётные строения и деревянное мостовое полотно, смонтирует перильные и барьерные ограждения, укрепит конусы и подходы, сделает устройство водоотвода с накопительными колодцами и установит дорожные знаки», — сообщил губернатор области, Секретарь регионального отделения Единой России Александр Цыбульский.

Для обеспечения непрерывного транспортного сообщения на время проведения основных работ будет организован временный объезд. Уже к концу февраля планируется ввести в эксплуатацию временный мост.

Полное завершение капитального ремонта основного сооружения позволит привести объект в нормативное состояние, значительно повысив безопасность дорожного движения и транспортную доступность для жителей Красноборского округа.