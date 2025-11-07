Вверх
Капремонт моста через реку Ерга досрочно завершен

Ремонт выполнен на 26‑м километре автодороги Верхняя Тойма—Тимошино, протяжённость мостового перехода — более 105 м.

 Работы проходили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России: приведены в нормативное состояние железобетонные опоры, пролетные металлические балки, восстановлено мостовое полотно и конусы, укреплены откосы геоматами, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки.

 Ремонт начался в марте и завершён досрочно при строгом контроле качества. Как отметил губернатор области, Секретарь реготделения Единой России Александр Цыбульский, мост обеспечивает транспортную доступность нескольких деревень и входит в туристический маршрут региона.

 Напомним: в этом году в Архангельской области планируется привести в нормативное состояние 10 мостов.

12 ноябрь 10:14 | : Политика / Экономика

