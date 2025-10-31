Черные береты из Поморья получили от земляков спутниковое оборудование

По заявке военнослужащих с донецкого направления представители Народного фронта на средства регионального сбора приобрели комплект спутникового оборудования (терминалы Starlink и комплектующие к ним) и передали его морпехам из Архангельской области.



В условиях, где каждый сигнал на вес золота и секунды решают всё, это не просто интернет — это глаза и уши фронта.



В числе преимуществ умной техники — мгновенный доступ к любой информации, картам и разведывательным данным, стабильная связь там, где обычные каналы срываются, быстрая координация и передача приказов, а также возможность связаться с близкими и получить поддержку из дома.



Спасибо всем землякам за новый цифровой щит в борьбе современных технологий — он даёт ключ к тактическому преимуществу.