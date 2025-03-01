Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Связистам Поморья ушло из дома 300 метров кабеля

По заявке 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады представители Народного фронта приобрели для земляков на передовой 300 метров электрокабеля, лекарства и медицинские носилки.

Дорогостоящий провод поможет нашим парням оперативно оборудовать новые места дисклокации в случае переброски подразделений и наладить надёжную связь, что критически важно для координации действий и передачи информации.

Представители Народного фронта уже доставили катушки с электрошнуром мотострелкам региона, а мы продолжаем сбор для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!

06 март 13:10 | : Политика

Главные новости


Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»
Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (93)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20