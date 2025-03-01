Связистам Поморья ушло из дома 300 метров кабеля

По заявке 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады представители Народного фронта приобрели для земляков на передовой 300 метров электрокабеля, лекарства и медицинские носилки.



Дорогостоящий провод поможет нашим парням оперативно оборудовать новые места дисклокации в случае переброски подразделений и наладить надёжную связь, что критически важно для координации действий и передачи информации.



Представители Народного фронта уже доставили катушки с электрошнуром мотострелкам региона, а мы продолжаем сбор для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!