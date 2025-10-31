В зону СВО прибыли запчасти для "Патриотов" из Поморья

В Народный фронт пришло видео c благодарностью от бойцов с луганского направления. Парни из Архангельска получили поистине “тяжёлый” груз от земляков – сразу 300 килограммов запчастей для автомобилей УАЗ “Патриот”.



Эти внедорожники – настоящие рабочие лошадки фронта, незаменимые для мобильности, разведки, доставки и эвакуации. Но в условиях бездорожья и постоянных нагрузок поломки, увы, неизбежны. И каждый вышедший из строя "Патриот" – это не только потеря транспорта, но и настоящий риск для жизни бойцов и выполнения оперативных задач.



В составе 300 килограммов "железа" от северян – мосты, подвески, раздатки, подшипники, ремни, комплекты свечей и другие запчасти, гарантирующие, что УАЗы ребят в случае ЧС оперативно вернутся в строй.



К луганским "коллегам" присоединяются мотострелки из ДНР. Парни вновь говорят спасибо архангельскому пенсионеру Владимиру Письменному, купившему им новые ружья, и сотрудникам Росгвардии – за быстрое оформление гладкостволок.