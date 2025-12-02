Вверх
Архангельский Народный фронт готовит вопросы к "Итогам года с Владимиром Путиным"

С 2019 года Народный фронт контролирует исполнение запросов граждан, поступающих на “прямую линию”. А с 2023 года организация стала частью большой объединённой редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”. Представители президентского движения участвуют в приёме звонков и систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить их вопросы, анализируют удовлетворённость граждан решением проблем по обращениям.

 В колл-центре работают волонтёры Молодёжки Народного фронта со всей России, а в составе редакторской группы трудятся наиболее опытные представители региональных отделений Народного фронта, эксперты-практики, не понаслышке знающие, что волнует людей в регионах.

“В этом году приёмом и обработкой звонков займётся ещё большее число ветеранов СВО, в том числе ребята из программы “Время героев” и бойцы с тяжёлыми ранениями. Рабочие места для них оборудованы с учётом особенностей по ограничению возможностей здоровья. Для ребят работа на “прямой линии” – способ доказать, что даже при тяжёлых травмах реализовывать свои возможности и решать важные государственные задачи вполне реально. Кстати, помогать объединённой редакции будут и финалисты конкурса “Лидеры России. Политика”. Кто-то в Москве, а кто-то в регионах”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Техническую инфраструктуру для работы колл-центра “прямой линии” обеспечил “Ростелеком”. А главным результатом прошлого года стали успехи в транскрибации запросов в аудио- и видеоформате с помощью нейросети ГигаЧат от Сбера. Благодаря ИИ перевод обращений в текст стал быстрее и в этом году ИИ-система заработает ещё более мощно.  

 Народный фронт путем обзвона получает обратную связь от россиян, довольны ли они решением заданных вопросов. Так, по итогам “прямой линии” 2024 года 46% граждан подтвердили, что они удовлетворены ответами, которые им даны, что на 5% больше, чем в прошлом году. 

 “Уверен, жители Архангельской области и на этот раз традиционно проявят активную гражданскую позицию и вновь примут личное участие в работе программы “Итоги года-2025”. Например, в 2024 году от жителей нашего региона на “прямую линию” поступило более 20 тысяч обращений. Чаще других северяне поднимали проблемы в работе учреждений сферы здравоохранения, аспекты расселения аварийного жилфонда, вопросы приведения в нормативное состояние разбитых дорог, и, конечно же, интересовались мерами поддержки участников СВО и членов их семей, – сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – Напомню, задать вопрос президенту можно на сайте программы москва-путину.рф, через СМС или ММS на номер: 0-40-40, по телефону: 8-800-200-40-40, через соцсети ВКонтакте, Одноклассники и чат-бота в мессенджере MAX. Приём обращений продлится до 19 декабря включительно. 

06 декабрь 10:00 | : Политика

