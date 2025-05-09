Гуманитарка ушла из Архангельска "за ленту" вместе с "Лесорубом"

Четыре FPV-дрона и восемь запасных батарей к ним общей стоимостью 270 тысяч рублей региональное отделение Народного фронта приобрело по заявке военнослужащих харьковского направления СВО.



Умные БПЛА для своих сослуживцев забрал боец с позывным “Лесоруб”. Помимо квадракоптеров, нацеленных на уничтожение вражеских позиций, архангелогородец согласился доставить парням “за лентой” несколько десятков хозяйственных перчаток от представителей системы исполнения наказаний, а также обезболивающие препараты от работников федеральных ведомств.



Помимо этого, к нашим землякам на передовой отправились 20 комплектов нательного белья, переданные НФ воспитанниками одного из детских садов столицы Поморья.



“Лесоруб” уже проследовал к месту дислокации своего подразделения. Подробности в видеорепортаже от Народного фронта: