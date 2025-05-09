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Гуманитарка ушла из Архангельска "за ленту" вместе с "Лесорубом"

Четыре FPV-дрона и восемь запасных батарей к ним общей стоимостью 270 тысяч рублей региональное отделение Народного фронта приобрело по заявке военнослужащих харьковского направления СВО.

Умные БПЛА для своих сослуживцев забрал боец с позывным “Лесоруб”. Помимо квадракоптеров, нацеленных на уничтожение вражеских позиций, архангелогородец согласился доставить парням “за лентой” несколько десятков хозяйственных перчаток от представителей системы исполнения наказаний, а также обезболивающие препараты от работников федеральных ведомств.

Помимо этого, к нашим землякам на передовой отправились 20 комплектов нательного белья, переданные НФ воспитанниками одного из детских садов столицы Поморья.

“Лесоруб” уже проследовал к месту дислокации своего подразделения. Подробности в видеорепортаже от Народного фронта:

09 май 12:45 | : Политика

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