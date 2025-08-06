Вверх
Из Архангельска в сторону ЛНР отправится выполнять боевые задачи УАЗ "Патриот"

На этой неделе Народный фронт готовит к отправке нового боевого коня для военных и стройматериалы для блиндажей.

УАЗ “Патриот” на нужды бойцов передало федеральное ведомство в Ненецком автономном округе. Транспортная речная компания доставила внедорожник в Архангельск, а местные предприниматели за свой счёт привели машину в порядок. В ближайшее время представители Народного фронта перегонят автомобиль нашим ребятам в ЛНР.

Помимо этого, НФ получил три куба досок от индивидуального предпринимателя из посёлка Березник Виноградовского округа. Пиломатериалы будут доставлены на донецкое направление вместе с гуманитарной помощью от жителей Поморья. 

01 октябрь 11:43 | : Политика

