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Севгидромет отправил в зону СВО автомобиль и средства реабилитации

Северное УГМС передало региональному отделению Народного фронта автомобиль УАЗ Пикап. Сотрудники ведомства исключили внедорожник из производственного цикла и полностью подготовили его к работе в полевых условиях.

Автомобиль 2013 года выпуска имеет пробег 120 тысяч километров. Все механизмы работают, как часы. В этом лично убедился руководитель исполкома НФ в Архангельской области Юрий Шалауров, устроив УАЗику часовой тест-драйв.

Не осталась в стороне и прекрасная половина Севгидромета. Начальник отдела федерального имущества Ольга Тучина организовала сбор средств реабилитации для раненых бойцов. Четыре пары костылей, шесть тростей и подлокотные опоры загрузили в кузов внедорожника.

Теперь автомобиль будет служить бойцам СВО в Белгородской области, а медицинский инвентарь для раненых ребят отправится в один из госпиталей того же региона. Всё для Победы! Всё для России! 

24 май 10:30 | : Политика

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