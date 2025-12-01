Приморский округ Архангельской области проходит догазификацию

Работы выполнены в рамках социальной программы, которая с января 2025 года стала частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.



«Сейчас газопроводы-отводы доведены до границ 38 земельных участков, а восемь домовладений уже подключены к сетевому газу. Всего же построенная распределительная сеть позволит обеспечить голубым топливом 89 частных домов», — написал в соцсетях губернатор Архангельской области, секретарь Регионального отделения Партии Александр Цыбульский.



Для создания технической возможности обеспечения голубым топливом домохозяйств деревни в ней построили и ввели в эксплуатацию распределительный газопровод.



Реализация программы социальной газификации вносит существенный вклад в развитие коммунальной инфраструктуры Архангельской области, предоставляя жителям доступ к безопасному, экономичному и экологичному энергоресурсу.