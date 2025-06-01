В Приморском округе Архангельска строят газопровод длиной 3,4 км

Газопровод позволит подключить к природному газу семь деревень: Семеново, Часовенское, Нестерово, Мелехово, Окулово, Амосово и Кривляево. Это более 500 частных домовладений, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.







С 2025 года социальная газификация входит в федеральный проект «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и поддерживается Народной программой «Единой России». За время реализации программы в Архангельской области принято около 6,5 тысячи заявок, заключено 6,2 тысячи договоров, техническая возможность подключения создана для 6,3 тысячи домов, из которых 2,5 тысячи уже используют газ.



Льготные категории граждан могут получить единовременную выплату до 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования, прокладку газопровода и установку контролирующих устройств. Об этом в соцсетях сообщил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Газоснабжение будет осуществляться от крупнейшего межпоселкового газопровода Поморья, проходящего от станции «Рикасиха» до «Исакогорка». Жители перечисленных деревень уже могут подавать заявки на бесплатное доведение газа до границ своих участков в рамках программы социальной газификации (догазификации). При этом газ предназначен только для личного пользования, а не коммерческих целей.



