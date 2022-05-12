Архангельская область продолжит газифицироваться и после 2022 года

Правом на бесплатное доведение газовой инфраструктуры до границ домовладений граждане Российской Федерации смогут воспользоваться и после 2022 года. Теперь эта норма носит бессрочный характер.
Данная программа является исполнением поручения Президента РФ Владимира Путина по ускорению газификации и завершению ее к 2030 году. Это зафиксировано и в народной программе «Единой России».
«Продолжаем работу по подключению домов к природному газу. С февраля по президентской программе социальной газификации жители Архангельской области подали больше 2,5 тысячи заявок на бесплатное подведение газа к земельным участкам. На днях по поручению Президента принято решение, что программа будет носить бессрочный характер, а не завершится в декабре этого года, как планировалось, – сообщил губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский.
В Поморье действуют меры социальной поддержки для льготных категорий граждан. Они позволяют вернуть до 50% от суммы, затраченной на газификацию своих домов.
До 2030 года планируется газифицировать 276 населенных пунктов. Для выполнения задач по догазификации федеральный центр провел большую работу по изменению нормативной базы.
Так, полностью изменена система взаимоотношений в рамках газификации домохозяйств: с регионов и граждан снята нагрузка по развитию внутрипоселковой инфраструктуры, упрощена процедура подачи заявок на подключение, внесено большое количество изменений в законодательство о градостроительной деятельности.
От жителей Архангельской области принято в работу 2 570 полнокомплектных заявок на догазификацию частных домовладений, заключено 2 088 договоров, природный газ подведен до границ 816 земельных участков заявителей.