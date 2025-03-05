По программе ЕР: В округе Варавино-Фактория появился новый газопровод

В Архангельске, в округе Варавино-Фактория, введен в эксплуатацию новый внутрипоселковый газопровод общей протяженностью 9,7 км. Этот значимый шаг стал возможен благодаря программе социальной газификации, входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни», и является прямым результатом реализации Народной программы партии "Единая Россия", направленной на повышение качества жизни граждан.

Новый газопровод позволит бесплатно довести природный газ почти к 100 частным домохозяйствам. Уже 23 семьи ощутили преимущества подключения к новой сети.

"Жители, у которых есть социальные льготы, могут получить выплату до 100 тысяч рублей для проведения необходимых работ внутри границ земельных участков", – сообщил в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия".

Информация о доступных мерах поддержки размещена на портале Единого оператора газификации. Сервис позволяет подтвердить право на предоставление субсидии вместе с подачей заявки на догазификацию. Наличие или отсутствие льготного статуса в онлайн-режиме определяют профильные органы власти региона.

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев напомнил, что работа по обеспечению частных домов возможностью подключиться к голубому топливу проводится в рамках программы социальной газификации, которая входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Подключение к газу – это не только комфорт, но и экономия, а также вклад в улучшение экологической обстановки. "Единая Россия" последовательно реализует Народную программу, чтобы газ стал доступным для каждой семьи в Архангельской области!