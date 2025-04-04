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Газификация частных домов в Поморье идет полным ходом

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский сообщил о продолжении реализации программы поддержки газификации индивидуальных жилых домов для льготных категорий граждан в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Эта программа является частью Народной программы партии "Единая Россия".

 В рамках этой инициативы жителям региона не только обеспечивается бесплатное подведение газа к земельным участкам, но и предоставляется единовременная выплата в размере до 100 тысяч рублей.

 С начала 2025 года этой региональной мерой поддержки воспользовались 154 человека, а общая сумма выплат составила более 15 млн рублей. Наибольшее количество заявок поступило от ветеранов труда, многодетных семей и людей с инвалидностью.

 На текущий год в областном бюджете на предоставление единовременных выплат предусмотрено 68,2 млн рублей. Полученные средства могут быть направлены на приобретение необходимого оборудования, прокладку газопровода и установку контролирующих и отключающих устройств сети газопотребления внутри участка.

 За консультацией об условиях и порядке получения этой меры социальной поддержки следует обращаться в местное отделение социальной защиты населения

12 май 13:25 | : Политика / Экономика

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