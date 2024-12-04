По Народной программе ЕР: в Няндоме прокладывают сеть газораспределения

Общая протяженность газопровода составит 3,9 километра.

Новые газовые сети создадут техническую возможность для подключения к природному топливу частных домовладений и котельной. Проект реализуется в соответствии с главными приоритетами Народной программы «Единой России».

«Новые коммуникации строим в рамках инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области, рассчитанной на 2021-2025 годы», – написал в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По информации газораспределительной организации, сети пройдут по улицам Солнечная, Весенняя и Луговая, а также Радужному переулку.

«Источником для объекта станет газовая сеть, проложенная от газораспределительной станции «Няндома» до окружного центра и микрорайона Каргополь-2, которая была построена в минувшем году», – пояснил министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.

По итогам ввода данных объектов в эксплуатацию жители смогут подавать заявки на участие в президентской программе социальной газификации (догазификации).

Напомним, что в рамках догазификации газораспределительные организации Поморья бесплатно подводят природный газ к границам домовладений в уже газифицированных или планируемых к газификации в текущем календарном году населенных пунктах области. Одно из условий – газ должен использоваться только для собственных нужд.

В настоящее время от жителей Архангельской области принято порядка 5,9 тысячи заявок на подключение, заключено 5,7 тысячи договоров. Техническая возможность газификации обеспечена для 5,8 тысячи домовладений, 2,3 тысячи потребителей уже используют голубое топливо в быту.

При этом некоторые льготные категории граждан имеют возможность получить социальную поддержку на газификацию своих домохозяйств. Единовременная выплата составляет порядка 100 тысяч рублей, - сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.