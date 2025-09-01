Ветеран СВО из Поморья купил внедорожник для своих боевых товарищей

Александр Буторин из Устьянского округа отправился на СВО в 2023 году, отслужил два года и в июне 2025-го вернулся домой.



Как никто другой, участник спецоперации знал о том, насколько нужны ребятам на передовой автомобили. И подвезти боекомплект, и доставить продукты питания, и перевезти в санчасть раненых товарищей, и выехать в разные точки дислокации для выполнения оперативных боевых задач.



Знал Александр и о том, что "за лентой" машины – главный расходный материал. Только за время его службы противник сжёг дронами девять автомобилей.



Наш земляк нашёл работу на гражданке, а, подкопив денег, купил для бывших сослуживцев внедорожник УАЗ "Хантер" и передал его представителям президентского движения.



Народный фронт провел диагностику, а также заменил запчасти и жидкости, подготовив машину к работе в условиях СВО. Теперь УАЗ отправится к нашим ребятам на херсонское направление.