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Бойцы из Архангельска получили с родины новый УАЗ "Патриот"

Пока наши защитники героически сражаются на передовой, жители Поморья делают всё, чтобы обеспечить парней всем необходимым.

По заявке регионального Народного фронта фонд "Всё для Победы" приобрёл новый автомобиль УАЗ "Патриот" для нужд одной из воинских частей, где служат ребята из Архангельской области.

Теперь на передовой на одного надёжного помощника стало больше. Внедорожник отличает высокая проходимость и вместительность, что идеально подходит для выполнения боевых задач.

С помощью нового "Патриота" ребята смогут не только оперативно перемещаться между позициями и эвакуировать раненых сослуживцев, но и перевозить боеприпасы, технику и необходимое снаряжение.

Народный фронт продолжает сбор средств для земляков "за лентой". Вместе мы приближаем общую Победу!

02 февраль 11:00 | : Политика

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