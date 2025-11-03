Вверх
Шалакуша стала удобной для автотранспорта и пешеходов

Об этом рассказал губернатор, Секретарь регионального отделения Единой России Александр Цыбульский.

 Подрядная организация привела в порядок проезжие части и тротуары, нанесла дорожную разметку. Асфальт впервые появился на Октябрьской, Заводской, Первомайской, Гагарина и Транспортной улицах. Также установлены новые дорожные знаки.

 Всего с 2020 года в Архангельской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программе Единой России приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью больше 30 км.

