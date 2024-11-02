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Модернизация коммунальной инфраструктуры Поморья на контроле "Единой России"

Уже завершен капитальный ремонт четырех объектов в Шенкурске, Котласском округе и Северодвинске, благодаря чему в нормативное состояние приведены 6,3 км теплосетей с высокой степенью износа. Это значительный шаг к повышению надежности и качества коммунальных услуг для жителей региона.

 "Оставшиеся четыре объекта планируем сдать в декабре: это теплосети в поселках Шалакуша Няндомского округа и Приводино Котласского округа, а также сети водоснабжения в Шалакуше и поселке Васьково Приморского округа", - отметил секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

 Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется в тесной связи с государственными проектами, такими как стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, а также нацпроектом «Жилье и городская среда». В планах – продолжение этой важной работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже с начала следующего года.

 Благодаря Народной программе «Единой России» создаются комфортные условия для жизни в Архангельской области!

20 ноябрь 18:40 | : Политика

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