Модернизация коммунальной инфраструктуры Поморья на контроле "Единой России"

Уже завершен капитальный ремонт четырех объектов в Шенкурске, Котласском округе и Северодвинске, благодаря чему в нормативное состояние приведены 6,3 км теплосетей с высокой степенью износа. Это значительный шаг к повышению надежности и качества коммунальных услуг для жителей региона.



"Оставшиеся четыре объекта планируем сдать в декабре: это теплосети в поселках Шалакуша Няндомского округа и Приводино Котласского округа, а также сети водоснабжения в Шалакуше и поселке Васьково Приморского округа", - отметил секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.



Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется в тесной связи с государственными проектами, такими как стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, а также нацпроектом «Жилье и городская среда». В планах – продолжение этой важной работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже с начала следующего года.



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