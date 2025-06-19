"Единая Россия" инициировала модернизацию дорожной инфраструктуры в Катунино

В поселке Катунино Приморского района Архангельской области ведется масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.



На реконструкцию участка дороги по улице Катунина протяженностью более 850 метров направлено порядка 35,4 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время готовность объекта составляет около 65%. Ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона и монтаж бортового камня. Завершение работ запланировано на ноябрь.



"В прошлом году в Приморском округе по этой же программе были приведены в нормативное состояние три участка дорог – один в Катунино и два в Талагах", - отметил Александр Цыбульский.



Помимо ремонта дороги, в Катунино реализуется проект по строительству сетей уличного освещения. На эти цели выделена субсидия в размере 37,5 млн рублей. Подрядчику предстоит установить 133 опоры и 147 энергосберегающих светильников.



Данные проекты являются частью народной программы партии "Единая Россия", направленной на создание комфортных условий проживания в сельской местности, развитие транспортной доступности и повышение безопасности дорожного движения.