Мезень утепляется по Народной программе "Единой России"

В Мезени, в микрорайоне Малая Слобода, продолжается строительство новых тепловых сетей. Уже проложено 1,3 км из 5,2 км труб, которые обеспечат центральным отоплением новые дома и объекты.



Этот проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы партии «Единая Россия». Он направлен на улучшение инфраструктуры и повышение комфорта жизни на селе.



«Завершить строительство планируем в 2026 году. После этого около 600 жителей Мезени получат стабильное и надёжное тепло», - отметил секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский.



