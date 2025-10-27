Вверх
Мезень утепляется по Народной программе "Единой России"

В Мезени, в микрорайоне Малая Слобода, продолжается строительство новых тепловых сетей. Уже проложено 1,3 км из 5,2 км труб, которые обеспечат центральным отоплением новые дома и объекты.

Этот проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы партии «Единая Россия». Он направлен на улучшение инфраструктуры и повышение комфорта жизни на селе.

«Завершить строительство планируем в 2026 году. После этого около 600 жителей Мезени получат стабильное и надёжное тепло», - отметил секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский. 


27 октябрь 12:10 | : Политика / Экономика

