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Связистам на СВО пришли нужные подарки из Поморья

В Народный фронт пришло обращение от военнослужащих батальона связи отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 

В декабре представители президентского движения доставили парням гуманитарную помощь, в том числе незаменимые в полевых условиях вещи – бензиновый генератор и набор автоинструментов. 

Переносной источник энергии поможет запитывать оборудование в случае отсутствия доступа к электричеству, а чемодан с отвёртками, плоскогубцами, молотками, шестигранниками и гаечными ключами – чинить автомобили и другие боевые машины. 

Присоединяйтесь к сбору для парней из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen...! Всё для Победы! Всё для России!

05 январь 12:22 | : Политика

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