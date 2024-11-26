Связистам на СВО пришли нужные подарки из Поморья

В Народный фронт пришло обращение от военнослужащих батальона связи отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В декабре представители президентского движения доставили парням гуманитарную помощь, в том числе незаменимые в полевых условиях вещи – бензиновый генератор и набор автоинструментов.

Переносной источник энергии поможет запитывать оборудование в случае отсутствия доступа к электричеству, а чемодан с отвёртками, плоскогубцами, молотками, шестигранниками и гаечными ключами – чинить автомобили и другие боевые машины.

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