Жители Поморья комплектуют бойцов СВО самым необходимым

На этой неделе в региональный штаб Народного фронта северяне принесли гуманитарную помощь для военнослужащих, выполняющих боевой долг на специальной военной операции.
 Коллектив экологической организации «ТЭЧ-Сервис» приобрёл мощный генератор. 

Это универсальная вещь, которая необходима как для подзарядки мобильных телефонов, батарей, дронов, раций и других электронных устройств, так и для обогрева в холодное время года. Генератор будет отправлен на донецкое направление.

А ребята с херсонского направления уже в ближайшее время получат тепловизионный прицел. Он незаменим в условиях тёмных южных ночей и постоянных провокаций противника.

  

13 август 15:39 | : Политика

