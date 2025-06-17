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"Единая Россия" обновляет свою Народную программу

Обращения и пожелания людей со всей страны станут основой Народной программы «Единой России».

Наказы избирателей из регионов лягут в основу народной программы Единой России. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Программу партии будут составлять запросы тех, кто строит дома, растит детей, служит или помогает тем, кто на передовой. «Единая Россия» претендует на звание народной партии, а значит, представляет все слои населения и их интересы. 

Среди актуальных задач партии — развитие новых регионов, поддержка участников СВО и членов их семей. Развитие экономики страны, благоустройство дворов и общественных пространств. Параллельно продолжается контроль за работой по действующим проектам. Также партия помогает начать политическую карьеру участникам специальной военной операции.

Более подробно читайте здесь.

17 июнь 16:24 | : Политика

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